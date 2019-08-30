Какая погода будет в Удмуртии 1 сентября
В Удмуртии в выходные сохранится прохладная погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
В ближайшие дни Удмуртия будет находиться на восточной периферии антициклона, где распространяется холодный воздух с севера. Так, 31 августа, днем температура составит +11 градусов, ночью +3..+8 градусов, на почве возможны заморозки до -1 градуса.
1 сентября, в воскресенье, температура днем +12…+13 градусов, ночью +7…+8 градусов, весь день пасмурно.
На следующей неделе станет немного теплее, средняя температура будет колебаться от +13 до +18 градусов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Какие изменения планируют внести в закон о тишине.
- Еще один храм появится в Ижевске. Узнали, где он расположится.
- В Удмуртии группа местных жителей ответила за незаконную вырубку леса. Какое наказание им назначили.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»