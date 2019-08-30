Какая погода будет в Удмуртии 1 сентября

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-30T16:17:09+03:00

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В Удмуртии в выходные сохранится прохладная погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

В ближайшие дни Удмуртия будет находиться на восточной периферии антициклона, где распространяется холодный воздух с севера. Так, 31 августа, днем температура составит +11 градусов, ночью +3..+8 градусов, на почве возможны заморозки до -1 градуса.

1 сентября, в воскресенье, температура днем +12…+13 градусов, ночью +7…+8 градусов, весь день пасмурно.

На следующей неделе станет немного теплее, средняя температура будет колебаться от +13 до +18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU