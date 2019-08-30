«Если она не удержит сложность, программа ей не поможет»: олимпийский чемпион высказался о Елизавете Туктамышевой

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-30T16:18:56+03:00

Не так давно она сменила музыку в короткой программе

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Двукратный чемпион Артур Дмитриев высказался о заявлении Елизаветы Туктамышевой о смене музыки в короткой программе. Об этом сообщает РИА-спорт.

- Мне кажется, сейчас Лизе в первую очередь стоит делать ставку на техническую сложность, потому что без нее ей будет тяжело конкурировать с новыми девочками, - сказал Дмитриев по телефону. – У нее есть опыт катания, определенное актерское мастерство, чего не хватает молодым, но если она не удержит сложность, программа ей, к сожалению, не поможет, - пишет портал.

Напомним, не так давно Лиза объявила, что сменила музыку в короткой программе, которую ей поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн. Она объяснила это тем, что зрители просто могут не понять ранее выбранную композицию (продолжение).

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Елизавета Туктамышева. Финал Кубка России 2019 Короткая программа.

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ИСТОЧНИК KP.RU