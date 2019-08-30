2019-08-30T16:20:18+03:00
Общество

Каким образом обеззараживают воду в Ижевске

Не так давно появилась информация о дополнительном обеззараживании
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске начали дополнительно обеззараживать водопроводную воду. «Комсомолка» узнала, каким образом происходит обеззараживание и насколько это вредно для жителей.

- Для обеззараживания воды применятся метод хлорирования. Только с помощью хлорирования удается подавать безопасную в эпидемическом отношении воду даже в самые отдаленные микрорайоны города. В Ижевске для устранения токсичного действия хлора воду обрабатывают дополнительным реагентом, именно поэтому вода из крана не пахнет хлором. В связи с дополнительным обеззараживанием хлорирование увеличено на 10%, - сообщили «Комсомольской правде»-Ижевск» в Ижводоканале.

Также дополнительное хлорирование никак не скажется на вкусовых качествах воды. Потому что контролируется регулярно.

Напомним, режим усиленного обеззараживания водопроводной воды введен в Ижевске с 22 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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