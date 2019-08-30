Каким образом обеззараживают воду в Ижевске
В Ижевске начали дополнительно обеззараживать водопроводную воду. «Комсомолка» узнала, каким образом происходит обеззараживание и насколько это вредно для жителей.
- Для обеззараживания воды применятся метод хлорирования. Только с помощью хлорирования удается подавать безопасную в эпидемическом отношении воду даже в самые отдаленные микрорайоны города. В Ижевске для устранения токсичного действия хлора воду обрабатывают дополнительным реагентом, именно поэтому вода из крана не пахнет хлором. В связи с дополнительным обеззараживанием хлорирование увеличено на 10%, - сообщили «Комсомольской правде»-Ижевск» в Ижводоканале.
Также дополнительное хлорирование никак не скажется на вкусовых качествах воды. Потому что контролируется регулярно.
Напомним, режим усиленного обеззараживания водопроводной воды введен в Ижевске с 22 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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