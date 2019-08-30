2019-08-30T16:30:32+03:00
Общество

17-летнего подростка разыскивают в Ижевске

В ночь с 26 на 27 августа девушка вышла из дома, и больше о ней нет новостей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивают 17-летнюю Староверову Ангелину Сергеевну. Она родом из Рязани, проживала в Ижевске. В ночь с 26 на 27 августа вышла из дома по адресу: 30 лет Победы, 65 и ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе ПСО «Регион 18».

Приметы: на вид 18 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы черные, до плеч. Над бровью шрам, на левой руке татуировка в виде сердца, на правой ноге татуировка в виде планеты Сатурн с надписью «Юность».

Была одета в черную толстовку, черные джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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