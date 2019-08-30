2019-08-30T14:56:47+03:00
Общество

Ижевск оказался в рейтинге самых чистых городов России

Из 200 городов Ижевск оказался на 64-м месте
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Ижевск вошел в рейтинг самых чистых городов России. Исследование проводил портал Domofond.ru.

Из 200 городов Ижевск оказался на 64-й строчке рейтинга. Всего в опросе приняли участие 90 тысяч человек. Жителям городов предложили оценить утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по 10-балльной шкале. Ижевск набрал 6,4 балла и этот показатель лучше прошлогоднего на 0,1 балла.

Также в рейтинге были и другие города Удмуртии. Например, Глазов (6,8 балла), он оказался на 39-м месте и Воткинск (5,6 балла) на 139-м месте.

Самыми чистыми городами России стали Губкин, Грозный, Гурьевск, Тюмень и Геленджик. Они набрали от 7 до 8,2 балла. Самые грязные – Архангельск, Каменск-Шахтинский, Шахты, Свободный.

Самыми чистыми городами-миллионерами стали Москва, Краснодар, Казань, Санкт-Петербург и Красноярск. Самыми грязными — Омск, Челябинск и Волгоград.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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