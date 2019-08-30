«Меня привели не в тот класс, а потом забрали»: Каким было 1 сентября у ижевчан

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-30T16:30:03+03:00

В этом году 1 сентября выпадет на воскресенье, дети пойдут в школу 2 сентября

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30 августа, в пятницу, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» вместе с гостями директором школы №60 Людмилой Кунаевой и радиоведущей, мамой дочки-первоклассницы Натальей Фрейберг обсуждали 1 сентября. Каким оно было у наших гостей и как они готовят своих детей к школе.

Каким было ваше 1 сентября? 00:00 00:00

Наталья рассказала, какую сумму потратила, чтобы собрать дочку в первый класс и насколько она психологически готова отправить ребенка в школу.

Директор школы №60 рассказала, как готовятся учителя и администрация школы к учебному году. А также вспомнила свое 1 сентября.

А также слушали истории дозвонившихся ижевчан, которые рассказали свои интересные истории связанные с походом в школу.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU