«Меня привели не в тот класс, а потом забрали»: Каким было 1 сентября у ижевчан
30 августа, в пятницу, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» вместе с гостями директором школы №60 Людмилой Кунаевой и радиоведущей, мамой дочки-первоклассницы Натальей Фрейберг обсуждали 1 сентября. Каким оно было у наших гостей и как они готовят своих детей к школе.
Каким было ваше 1 сентября?
Наталья рассказала, какую сумму потратила, чтобы собрать дочку в первый класс и насколько она психологически готова отправить ребенка в школу.
Директор школы №60 рассказала, как готовятся учителя и администрация школы к учебному году. А также вспомнила свое 1 сентября.
А также слушали истории дозвонившихся ижевчан, которые рассказали свои интересные истории связанные с походом в школу.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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