2019-08-30T16:30:03+03:00
Общество

«Меня привели не в тот класс, а потом забрали»: Каким было 1 сентября у ижевчан

В этом году 1 сентября выпадет на воскресенье, дети пойдут в школу 2 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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30 августа, в пятницу, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» вместе с гостями директором школы №60 Людмилой Кунаевой и радиоведущей, мамой дочки-первоклассницы Натальей Фрейберг обсуждали 1 сентября. Каким оно было у наших гостей и как они готовят своих детей к школе.

Каким было ваше 1 сентября?

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Наталья рассказала, какую сумму потратила, чтобы собрать дочку в первый класс и насколько она психологически готова отправить ребенка в школу.

Директор школы №60 рассказала, как готовятся учителя и администрация школы к учебному году. А также вспомнила свое 1 сентября.

А также слушали истории дозвонившихся ижевчан, которые рассказали свои интересные истории связанные с походом в школу.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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- Большой ремонт школ и детских садов идет в Ижевске. Из-за этого, не все учреждения откроются к 1 сентября. Где еще идет ремонт? И что будет с учениками? Рассказываем: https://www.izh.kp.ru/daily/27022.4/4084925/

ИСТОЧНИК KP.RU

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