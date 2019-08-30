Митрополит Ижевский и Удмуртский: «Похоронные организации надо делать при храме»

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-30T16:32:19+03:00

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Митрополит Ижевский и Удмуртский Виктор Костенков озвучил идею создания похоронных организаций при храме. Такое заявление было сделано в связи с началом строительства храма Лазаря Четверодневного на улице Труда в Ижевске. Он отметил, что это будет здание не только со храмом, но и с новым отношением к усопшим и погребению.

- К моменту, искаженному в настоящее время, многими фирмами, которые предлагают похоронные услуги. Они завышают цены, не правильно хоронят, относятся к этому делу не благоговейно. Похоронные организации надо делать при храме, и во главе этого дела должен стоять священник, — цитирует пресс-служба Ижевской епархии слова митрополита.

Напомним, что в здании комплекса будет шесть прощальных залов, включая Георгиевский, в котором проводятся панихиды над воинами.

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ИСТОЧНИК KP.RU