Сколько нужно копить учителю из Ижевска, чтобы купить «Айфон»

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-31T08:03:49+03:00

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Специалисты компании «Авито Работа» провели исследование, в котором выяснили – сколько нужно копить учителю, чтобы купить себе телефон марки «Айфон». Такой анализ приурочили к Дню знаний.

Например, средняя зарплата учителя в Ижевске составляет 21 800 рублей. А смартфон Apple iPhone XS Max 512 ГБ обойдется в 123 тысячи. Вывод – копить нужно будет около шести месяцев, если откладывать доход полностью.

Практически такая же ситуация с педагогами из Красноярска и Новосибирска. Немного легче живется учителям из Москвы и Санкт-Петербурга. Если они будут откладывать весь доход, то уже через три месяца смогут позволить себе новый телефон. А вот тяжелее всех тем, кто работает в школах Воронежа и Саратова. Копить придется семь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU