В Ижевске второклассника незаконно отчислили из лицея

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-31T09:34:57+03:00

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В преддверии начала учебного года второклассника ижевской школы №41 незаконно отчислили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Ребенок был отчислен в июне 2019 года из образовательного учреждения в нарушение требований законодательства об образовании без заявления и согласия его законных представителей, – поясняет ведомство.

Ранее родители попросили им выдать личное дело своего сына, что лицей, судя по всему, посчитал поводом для отчисления. Исключив ребенка из школы, администрация отказалась принять его обратно, мотивируя это отсутствием мест. Родители второклассника обратились в прокуратуру. По постановлению прокурора на директора наложили штраф 30 тысяч рублей, а ребенка восстановили в школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU