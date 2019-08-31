2019-08-31T16:16:53+03:00
Происшествия

У пенсионера из Ижевска украли 25 тысяч рублей во время онлайн-сделки

Он пытался купить токарный станок «с рук»
Дмитрий Бикин
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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У 64-летнего ижевчанина мошенники похитили 25 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Удмуртии. Мужчина хотел купить токарный станок и нашел объявление о его продаже в интернете. Он созвонился с продавцом, но тот потребовал полную предоплату. Доверчивый пенсионер перевел деньги, после чего продавец «пропал».

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления, – говорится в сообщении.

«Комсомолка» напоминает, что переводить деньги незнакомцам стоит только в тех случаях, если вы заключили с ними договор купли-продажи, либо при личной встрече.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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