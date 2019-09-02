Лето пришло осенью? Синоптики прогнозируют теплую неделю в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-02T08:23:28+03:00

Без дождей не обойтись, но столбики термометров будут выше

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Кажется, лето решило прийти в сентябре. Иначе как объяснить то, что в ближайшую неделю (со 2 по 6 сентября) в Ижевске будет, в среднем, +15 градусов, что теплее обычного.

Если говорить подробнее, то в ближайшие дни будет +15…+17 градусов. Небольшой дождь ожидается только 3 сентября днем. С четверга уже выйдет солнце и к пятнице (6 сентября) ижевчан будет радовать +21 на столбике термометров.

По предварительной информации, выходные нас ждут безоблачные и до +22 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU