Пятилетнего ребенка сбили на Воткинском шоссе в Ижевске
В субботу, 31 августа, во дворе домов по улице Воткинское шоссе в Ижевске сбили 5-летнего ребенка. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, за рулем автомобиля «Рено Меган» был 45-летний мужчина.
- Мальчик получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведется расследование, - добавили в 1 отделе.
А днем ранее на улице Клубная водитель автобуса «ЛиАЗ» допустил падение пятилетней девочки, которая ехала вместе с мамой. О состоянии ребенка не сообщается.
КСТАТИ! С 30 августа по 1 сентября в Удмуртии произошло 19 ДТП, в которых пострадал 21 человек, трое из них дети. Погибло два человека. Поймали 59 водителей с признаками опьянения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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