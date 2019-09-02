Фигуристка из Ижевска Алина Загитова поздравила школьников в эфире Первого канала

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-02T11:01:34+03:00

Вместе с другими воспитанницами хореографа Этери Тутберидзе она рассказала о том, как провела лето и как готовится к новому сезону

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2 сентября в утренней передаче Первого канала поклонники смогли увидеть подробное интервью с юными фигуристками - воспитанницами хореографа Этери Тутберидзе, в числе которых особого внимания заслуживает талантливая ижевчанка Алина Загитова.

Корреспонденты поговорили с девушками о проведенном лете, предстоящем сезоне. И, конечно же, об учебе, ведь все они еще школьницы.

Так, Алина призналась, что не имеет любимых предметов в школе, а старается любить все, по которым предстоит сдавать экзамены, и преуспевать в учебе так же, как в фигурном катании. В завершении передачи Алина Загитова поздравила школьников с Днем знаний и пожелала успехов всем ребятам, которые так же, как она сама, будут сдавать в этом году ЕГЭ.

Интервью прошло в преддверье важного события - начала контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, где Алина Загитова представит свою новую программу. Они состоятся 7 - 8 сентября в «Лужниках».

- К новому сезону мне уже сшили одно платье - черное и стильное, - поделилась уроженка Ижевска.

Интервью Алины Загитовой на Первом канале.Вместе с другими воспитанницами хореографа Этери Тутберидзе Алина Загитова рассказала о том, как провела лето и как готовится к новому сезону

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ИСТОЧНИК KP.RU