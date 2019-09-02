Педагога из Ижевска будут судить за половые преступления против детей
В Ижевске будут судить бывшего педагога, которого обвиняют в совершении целой серии особо тяжких половых преступлений против детей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего ижевчанина уже утверждено.
Как было установлено, тьютор одной из школ Ижевска отлично владел основами детской психологий. Он легко устанавливал доверительные отношения с детьми и пользовался этим, чтобы совершать в отношении учащихся преступления. С ноября 2018 г. по май 2019 г. его жертвами стало 10 детей из Ижевска и Воткинска возрастом 10 - 12 лет.
Самое ужасное, что дети боялись рассказывать о произошедшем, и злодеяния продолжались. Лишь один из потерпевших отважился поговорить с родителями - после этого и удалось установить преступника.
В отношении бывшего педагога уже проведена экспертиза, по ее результатам он признан вменяемым.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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