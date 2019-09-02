Выезд на встречную полосу привел к ДТП на одной из автотрасс Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-02T12:36:17+03:00

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Вечером в пятницу, 30 августа, в Игринском районе Удмуртии произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария случилась на 260 километре автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга».

Водитель автомобиля «Деу Нексия», 33-летний мужчина, решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу. В это время двигавшийся попутно автомобиль «Рено Сандеро» под управлением 37-летнего водителя выполнял левый поворот. Произошло столкновение, в результате которого обе машины оказались в кювете.

Травмы получили 43-летняя пассажирка «Рено», а также пассажиры, находившиеся в автомобиле «Деу Нексия»: 31-летняя женщина и двухлетний мальчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU