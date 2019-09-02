Акция в память о жертвах теракта в Беслане пройдет на теплоходе в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-02T14:46:43+03:00

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В честь 15-й годовщины теракта в Беслане 3 сентября в Ижевске пройдет акция памяти. В ее рамках для всех желающих будет организован специальный рейс не теплоходе. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска».

Теплоход отправится от пристани Ижевск в 13:00. Его пассажиры вместе вспомнят трагические события в Беслане, почтят погибших минутой молчания и сложат 333 белых бумажных журавлика - именно столько людей навсегда осталось в стенах Школы №1.

Количество мест на теплоходе ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU