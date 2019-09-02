2019-09-02T13:49:37+03:00
Происшествия

Пенсионерка погибла в Ижевске под колесами «Газели»

Водитель двигался задним ходом и не заметил женщину
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: Иван КузнецовФото: Иван Кузнецов
Изменить размер текста:

Роковая невнимательность послужила причиной гибели пожилой женщины в Ижевске.

В понедельник, 2 сентября, пенсионерка шла по пешеходной дорожке возле магазина «Подарки» на улице Максима Горького. В это время автомобиль «Газель» подъехал к магазину для разгрузки и сбил женщину. Фото очевидцев сразу же разлетелось по соцсетям.

Как сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, водитель двигался задним ходом и не заметил женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. Трагедия произошла около 12 часов дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пятилетнего ребенка сбили на Воткинском шоссе в Ижевске (Подробнее)

Двое ижевчан угнали машину, избив пассажира (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акция в память о жертвах теракта в Беслане пройдет на теплоходе в Ижевске
Выезд на встречную полосу привел к ДТП на одной из автотрасс Удмуртии
Ижевчане стали чаще жаловаться на работу кальянных
Педагога из Ижевска будут судить за половые преступления против детей
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова поздравила школьников в эфире Первого канала
131 лифт могут заменить в Удмуртии в этом году при финансовой поддержке властей
Пятилетнего ребенка сбили на Воткинском шоссе в Ижевске
Лето пришло осенью? Синоптики прогнозируют теплую неделю в Ижевске
Больше тысячи родителей привлекли к ответственности за неуплату алиментов в Удмуртии
Ремонт дворов завершается в Ижевске
Ижевчанин создал стикеры для «ВКонтакте»
Бесплатные консультации медиков смогут получить ижевчане до конца года
«Псевдобар» закрыли в Удмуртии
В Ижевске обнаружили подозрительную сумку
«Калина» и «десятка» столкнулись в Ижевске
2 сентября в Ижевске запретят продажу алкоголя
Пропавший в лесах Удмуртии грибник найден живым
Автомобиль перевернулся на одной из дорог Ижевска
Спортсменки из Удмуртии завоевали медали на Первенстве России по велоспорту