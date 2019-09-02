Пенсионерка погибла в Ижевске под колесами «Газели»
Роковая невнимательность послужила причиной гибели пожилой женщины в Ижевске.
В понедельник, 2 сентября, пенсионерка шла по пешеходной дорожке возле магазина «Подарки» на улице Максима Горького. В это время автомобиль «Газель» подъехал к магазину для разгрузки и сбил женщину. Фото очевидцев сразу же разлетелось по соцсетям.
Как сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, водитель двигался задним ходом и не заметил женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. Трагедия произошла около 12 часов дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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