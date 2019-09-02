Почему ижевчане выступают против сноса здания театра им. Короленко?

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-02T15:22:35+03:00

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В понедельник, 2 сентября, в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) (12+) обсуждали проблему, волнующую многих неравнодушных ижевчан: предстоящий снос исторического здания бывшего театра им. Короленко.

Журналист Людмила Куликова вместе с доктором исторических наук рассказали о причинах недовольства горожан, общественников и историков.

Ижевчане не хотят терять последний памятник общественного значения, созданный в военные годы, кроме того, многие из них не оценили проект Центра удмуртской культуры, который предлагается построить на месте театра.

Первоначально снос здания театра планировался осенью, но Общественная палата Удмуртии направила главе республики резолюцию с просьбой пересмотреть вопрос о реконструкции. О том, как теперь изменятся сроки, а также, что думают эксперты, слушайте в следующем материале.

Почему ижевчане выступают против сноса здания бывшего театра им. Короленко? 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU