2019-09-02T15:44:27+03:00
Общество

Три года вместо четырех в будут учиться некоторые дети начальной школы Ижевска

Такая программа реализуется впервые в городе
Анастасия Захарова
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В Москве программа уже успешно реализуетсяВ Москве программа уже успешно реализуетсяФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске появились экспериментальные классы, в которых дети пройдут начальную школу за три года. Один из них открылся в школе №74.

- Ребята в этом классе прошли небольшое тестирование. На основе диагностики из Москвы мы составили свои задания. Проверяли в основном логическое мышление. В первом классе дети освоят программу двух лет. Учителя знают, что некоторые темы повторяются, некоторым уделяется слишком много времени. Дети не будут проводить в школе больше времени, у них возрастет нагрузка только в плане энергетики, - рассказывает Маргарита Максимова, классный руководитель 1 «Э» в школе №74.

Программа «Эффективная начальная школа» реализуется уже давно реализуется в Москве. В этом году такие классы появились в Ижевске. По неподтвержденным данным, в городе всего три таких класса.

- Наша дочь прошла тестирование. Говорит, что все было легко. В нем участвовало, кажется, 80 человек, и наша дочь попала в этот класс. Мы очень рады, - говорит Кира, мама первоклассницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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