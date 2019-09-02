Хулигана, пытавшегося напугать полицейских муляжом гранаты, будут судить в Удмуртии
29-летний житель Курганской области, пытавшийся угрожать полицейским гранаты, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Напомним, инцидент произошел 18 июля. В этот день подвыпивший мужчина пришел в дежурную часть и угрожал сотрудникам полиции, находящимся при исполнении служебных обязанностей, муляжом ручной гранаты.
Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Впоследствии нарушитель признал вину и раскаялся. После расследования материалы уголовного дела направили в Увинский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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