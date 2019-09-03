За текущий год население Удмуртии сократилось более, чем на 3 тыс. человек
Удмуртстат подвел итоги за семь месяцев 2019 года. В отношении численности населения статистика складывается неутешительной: количество жителей республики уменьшилось на 3 235 человек. Эта цифра на 13,5% больше, чем за тот же период 2018 г. Миграционная убыль населения составила примерно треть от этого числа - 1 203 человек.
Печально и то, что зафиксированная рождаемость опять оказалась меньше смертности: за весь период в Удмуртии родилось 8 542 малыша, а умерло 10 524 человек.
Основными причинами смертности традиционно стали болезни кровеносной системы (44%) и новообразования (16%).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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