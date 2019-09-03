2019-09-03T10:23:56+03:00
Общество

Неквартирный вопрос: ижевчане смогут узнать больше о загородной недвижимости

Сделать это можно будет на бесплатном автобусном туре
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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14 сентября состоится второй в этом году тур по загородным поселкам от «Комсомольской правды»-Ижевск». В рамках тура ижевчане смогут присмотреться не только к домам, но и земельным участкам. Так, участники посетят коттеджный поселок «Ближняя усадьба» от «Таймас-Групп» , коттеджный поселок «Славянский - 2» и микрорайон «Белые росы».

Строительные компании «Арко-Строй» и «Таймас-Групп» проведут презентацию домов.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Уже на месте представители компаний ответят на все интересующие вопросы, подробно расскажут и покажут разные варианты домов и земельных участков. Потенциальные жильцы смогут воочию оценить расположение, удобство и инфраструктуру поселков.

Кроме того, по дороге консультант «Россельзохбанка» расскажет участникам экскурсии об эскроу-счетах и текущей акции по ипотеке.

Присоединиться может любой желающий - заявку можно отправить по почте kp@mgcentr.ru и по телефону 945-010, 902-01 до 11 сентября.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

ООО фирма «Ариго»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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