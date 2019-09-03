2019-09-03T11:11:01+03:00
Общество

«Индекс груди»: какой чаще всего размер бюстгальтера встречается среди жительниц Ижевска

Действительно важное исследование от аналитиков
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В преддверии 105-летнего юбилея со дня изобретения бюстгальтера аналитики «Авито» решили узнать, какие чаще всего размеры нижнего белья покупают жительницы городов России. Как оказалось, в Ижевске большей популярностью пользуются бюстгальтера 85C (85 - обхват в груди, С - третий размер).

Примерно в тех же размеры укладываются жительницы Челябинска (80С) и Тюмени (75D). Больший размер бюстгальтера покупают в Саратове и Ульяновске (90D). Меньший - в Иркутске (70А) и Екатеринбурге (74А).

Кроме того, в среднем в 2019 году женщины Ижевска тратили 900 рублей на покупку нижнего белья. Больше всего тратят на эти предметы одежды жительницы Ростова-на-Дону - около 2 000 рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Ижевчанам, которые хотят помочь озеленить город, раздадут бесплатные деревья.

По каким учебникам будут изучать удмуртский язык в школах республики?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анастасия Власова прокомментировала слухи об участии в выборах в Гордуму Ижевска
Ижевчанка отдала мошеннику 33 тысячи рублей
Светлана Петрова покинула пост начальника Управления образования администрации Ижевска
31 участок дорог ощебенят в частном секторе Ижевска
Ребенка, стоявшего в оконном проеме, спасли в Ижевске
Пожилой мужчина пропал в Ижевске
Вакцину закупили в Удмуртии
Неквартирный вопрос: ижевчане смогут узнать больше о загородной недвижимости
Ижевчан просят сдавать макулатуру, чтобы восстановить парашютную вышку
Три стоматологии присоединят к учреждению Минздрава Удмуртии
«Люблю помогать людям»: В Ижевск вернулись добровольцы, помогавшие тушить пожары в Красноярском крае
В туристическом комплексе Удмуртии откроют памятник лыжнице Галине Кулаковой
В Ижевске провели тест-драйв нового фонтана на Центральной площади
Житель Удмуртии проведет шесть лет в колонии за «отмывание» наркоденег через биткоины
На этап чемпионата мира по памп-треку в Ижевск приедет международный судья из Швейцарии
ХК «Ижсталь» заменит капитана на старте сезона