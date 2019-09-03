«Индекс груди»: какой чаще всего размер бюстгальтера встречается среди жительниц Ижевска

3 Сент. 10:29 2019-09-03T11:11:01+03:00

Действительно важное исследование от аналитиков

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В преддверии 105-летнего юбилея со дня изобретения бюстгальтера аналитики «Авито» решили узнать, какие чаще всего размеры нижнего белья покупают жительницы городов России. Как оказалось, в Ижевске большей популярностью пользуются бюстгальтера 85C (85 - обхват в груди, С - третий размер).

Примерно в тех же размеры укладываются жительницы Челябинска (80С) и Тюмени (75D). Больший размер бюстгальтера покупают в Саратове и Ульяновске (90D). Меньший - в Иркутске (70А) и Екатеринбурге (74А).

Кроме того, в среднем в 2019 году женщины Ижевска тратили 900 рублей на покупку нижнего белья. Больше всего тратят на эти предметы одежды жительницы Ростова-на-Дону - около 2 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU