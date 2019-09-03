2019-09-03T13:43:52+03:00
Общество

Навигационный сезон на теплоходах Ижевска будет продлен

Для удобства пассажиров судна утеплили
Куликова Людмила
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Автор: Сергей ГрачёвАвтор: Сергей Грачёв
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Прокатиться на теплоходах по пруду Ижевска теперь можно будет и в октябре. Как сообщил «Комсомольской правде» генеральный директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин, продление сезона связано с большим спросом на действующие маршруты и соответствующими изменениями на самом транспорте.

- Обычно теплоходы перестают ходить в сентябре, в этом году сезон закроется позже. Мы закрыли вторую палубу мягкими окнами, чтобы было нехолодно. Теперь будет тепло и на верхней, и на нижней палубах, - сообщил Сергей Буторин.

Кроме того, изменение сезона не повлияет на расписание самих теплоходов

- Многим очень понравился наш «Теплоход здоровья» и «Zumba-теплоход» поэтому в сентябре расписание остается прежним! - отмечает директор «Парков Ижевска».

КСТАТИ!

Время отправления теплоходов от пристани «Ижевск»: 9:00, 11:20, 13:40, 18:00.

Каждую пятницу. субботу и воскресенье - дополнительный экскурсионно-развлекательный теплоход в 16:00.

Стоимость билетов на регулярные рейсы - 130 руб. в одну сторону взрослый билет. Дети до 7 лет - бесплатно.

Стоимость билетов на развлекательно-экскурсионные рейсы - 300 руб. взрослый билет. Дети до 7 лет - бесплатно. Дети от 8 до 14 лет - 150 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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