Устиновский район Ижевска получил временного главу
Исполняющим обязанности главы Устиновского района Ижевска назначили Владимира Петухова. На ближайшей сессии Гордумы Ижевска будет рассмотрен вопрос о его назначении.
Напомним, год назад Петухов вошел в управленческий резерв мэрии после победы в конкурсе «Команда Ижевска»
Ранее Владимир Петухов занимал должность заместителя главы администрации по социальным и организационным вопросам.
Весной 2019 года пост главы Устиновского района покинул Игорь Утробин, который занимал должность в течение десяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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