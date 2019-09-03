Устиновский район Ижевска получил временного главу

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-03T13:45:10+03:00

Вопрос об утверждении его кандидатуры решится до конца сентября

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Исполняющим обязанности главы Устиновского района Ижевска назначили Владимира Петухова. На ближайшей сессии Гордумы Ижевска будет рассмотрен вопрос о его назначении.

Напомним, год назад Петухов вошел в управленческий резерв мэрии после победы в конкурсе «Команда Ижевска»

Ранее Владимир Петухов занимал должность заместителя главы администрации по социальным и организационным вопросам.

Весной 2019 года пост главы Устиновского района покинул Игорь Утробин, который занимал должность в течение десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU