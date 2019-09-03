2019-09-03T14:59:40+03:00
Общество

Специалисты назвали самый безопасный город Удмуртии

Опрос проводился в Ижевске, Глазове, Воткинске и Сарапуле
Куликова Людмила
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Фото: domofoto.ruФото: domofoto.ru
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Специалисты выяснили, какой город Удмуртии является самым безопасным. В частности, участникам опроса предложили оценить по десятибалльной шкале утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток», где 1 означает «полностью не согласен», а 10 - «полностью согласен».

Так, по результат опроса самым безопасным среди городов Удмуртии был признан Глазов (7\10), место в России - 55; Ижевск (6,8\10), место в России - 78; Воткинск (6,5\10), место в России - 122 и Сарапул (6,2\10), место в России - 157.

В общероссийском рейтинге первое место по безопасности занял Ейск (Краснодарский край), последнее - Шахты (Ростовская область)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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