2019-09-03T14:41:41+03:00
Спорт

В Ижевске объединят восемь спортивных учреждений

Таких как спортивные школы и молодежные клубы
КУЛИКОВА ЛЮДМИЛА
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Фото: pixabayФото: pixabay
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Восемь различных спортивных учреждений Ижевска будут объединены. Постановления о реорганизации муниципальных спортивных школ уже опубликованы на сайте Ижевска.

Для оптимизации деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта было решено:

- Присоединить спортивную школу №7 к спортивной школе «Ижсталь»

- Присоединить спортивную школу №8 к спортивной школе №4

- Присоединить детско-юношеский центр «Олимп» ввести в состав МБОУ ДО «Центр «Ровесник»

- Присоединить центр творческого развития «Перспектива» к Центру подростковых клубов «Пульс»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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