В Ижевске объединят восемь спортивных учреждений
Восемь различных спортивных учреждений Ижевска будут объединены. Постановления о реорганизации муниципальных спортивных школ уже опубликованы на сайте Ижевска.
Для оптимизации деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта было решено:
- Присоединить спортивную школу №7 к спортивной школе «Ижсталь»
- Присоединить спортивную школу №8 к спортивной школе №4
- Присоединить детско-юношеский центр «Олимп» ввести в состав МБОУ ДО «Центр «Ровесник»
- Присоединить центр творческого развития «Перспектива» к Центру подростковых клубов «Пульс»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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