Проверка слуха: В Ижевске собираются объединить 30 и 40 школы
На протяжении нескольких дней в социальных сетях расходится информация о скором объединении двух школ Ижевска: 30-й и 40-й.
- Традиции ИЕГЛ 30 кардинально отличны от МБОУ СОШ 40, а ежемесячные обязательные взносы в Попечительский совет окажутся неподъемными для большей части родителей учащихся школы 40, - говорится в сообщениях.
Как сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, вопрос объединения двух учреждений не рассматривался на уровне министерства.
- Поэтому мне комментировать пока нечего. Будет информация, я скажу, - сообщила Светлана Болотникова.
Отметим, что школы находятся недалеко друг от друга, практически через дорогу. Однако у них значительно отличается наименование: МБОУ «Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа-30» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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