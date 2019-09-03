Проверка слуха: В Ижевске собираются объединить 30 и 40 школы

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-03T15:28:53+03:00

Именно такие сообщения расходятся по социальным сетям

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На протяжении нескольких дней в социальных сетях расходится информация о скором объединении двух школ Ижевска: 30-й и 40-й.

- Традиции ИЕГЛ 30 кардинально отличны от МБОУ СОШ 40, а ежемесячные обязательные взносы в Попечительский совет окажутся неподъемными для большей части родителей учащихся школы 40, - говорится в сообщениях.

Как сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, вопрос объединения двух учреждений не рассматривался на уровне министерства.

- Поэтому мне комментировать пока нечего. Будет информация, я скажу, - сообщила Светлана Болотникова.

Отметим, что школы находятся недалеко друг от друга, практически через дорогу. Однако у них значительно отличается наименование: МБОУ «Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа-30» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40».

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ИСТОЧНИК KP.RU