Удмуртский тракторист получил условный срок за пьяное вождение
8 месяцев условно – такое решение вынес Юкаменский районный суд в Удмуртии в отношении 30-летнего мужчины, повторно пойманного на вождении в нетрезвом виде. Ранее тракторист ограничился лишением прав и обязательными работами.
По сообщению пресс-службы судейского сообщества Удмуртии, водитель трактора уже был пойман на подобном проступке, однако продолжил водить трактор в нетрезвом виде.
Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся а также активно содействовал следствию. Помимо условного срока, у тракториста на 2,5 года забрали водительское удостоверение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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