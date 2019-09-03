Удмуртский тракторист получил условный срок за пьяное вождение

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-03T15:47:05+03:00

Мужчина уже был осужден за пьяную езду

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8 месяцев условно – такое решение вынес Юкаменский районный суд в Удмуртии в отношении 30-летнего мужчины, повторно пойманного на вождении в нетрезвом виде. Ранее тракторист ограничился лишением прав и обязательными работами.

По сообщению пресс-службы судейского сообщества Удмуртии, водитель трактора уже был пойман на подобном проступке, однако продолжил водить трактор в нетрезвом виде.

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся а также активно содействовал следствию. Помимо условного срока, у тракториста на 2,5 года забрали водительское удостоверение.

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ИСТОЧНИК KP.RU