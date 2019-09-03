СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-03T17:03:43+03:00

Оценить положительные изменения можно будет уже в этом сезоне

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Во вторник, 3 сентября, в прямом эфире радио "КП"-Ижевск (107.6 FM)(12+) директор Удмуртской Филармонии Алексей Фомин и художественный руководитель Мария Видмак рассказали, какие изменения можно ждать после ремонта.

- Шикарнейшие кресла, изменили подъем зрительного зала, почти на три метра увеличилась сцена. Все это делалось и для комфорта зрителей, и для удобства артистов, – делится Алексей Фомин

О новых акустических возможностях зала , обновления вентиляции и Дне Оружейника слушайте в эфире

Увеличенная сцена в стиле «лофт»: какой будет Удмуртская филармония после ремонта? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU