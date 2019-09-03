Увеличенная сцена в стиле «лофт»: какой будет Удмуртская филармония после ремонта?
Во вторник, 3 сентября, в прямом эфире радио "КП"-Ижевск (107.6 FM)(12+) директор Удмуртской Филармонии Алексей Фомин и художественный руководитель Мария Видмак рассказали, какие изменения можно ждать после ремонта.
- Шикарнейшие кресла, изменили подъем зрительного зала, почти на три метра увеличилась сцена. Все это делалось и для комфорта зрителей, и для удобства артистов, – делится Алексей Фомин
О новых акустических возможностях зала , обновления вентиляции и Дне Оружейника слушайте в эфире
Увеличенная сцена в стиле «лофт»: какой будет Удмуртская филармония после ремонта?
ИСТОЧНИК KP.RU
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