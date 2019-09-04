Более 40% проверенных в Удмуртии клещей заражены боррелиозом

СЕГОДНЯ 07:15 2019-09-04T08:54:11+03:00

Чаще всего насекомые нападают на жителей Ижевска

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43% клещей, проверенных в лабораториях Удмуртии, заражены боррелиозом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии. Всего на наличие возбудителя болезни исследовали 7 928 насекомых. Для сравнения, из 10 599 клещей лишь 526 оказались носителями возбудителя энцефалита.

По данным ведомства, чаще всего за помощью обращаются жители Ижевска. На начало осени зарегистрировано таких обращений - более 8 тысяч. Всего по республике - более 15 тысяч.

- Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, лесных массивах вблизи населенных пунктов, на территориях садоводческих товариществ, - поясняют в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU