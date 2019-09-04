2019-09-04T08:54:11+03:00
Общество

Более 40% проверенных в Удмуртии клещей заражены боррелиозом

Чаще всего насекомые нападают на жителей Ижевска
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

43% клещей, проверенных в лабораториях Удмуртии, заражены боррелиозом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии. Всего на наличие возбудителя болезни исследовали 7 928 насекомых. Для сравнения, из 10 599 клещей лишь 526 оказались носителями возбудителя энцефалита.

По данным ведомства, чаще всего за помощью обращаются жители Ижевска. На начало осени зарегистрировано таких обращений - более 8 тысяч. Всего по республике - более 15 тысяч.

- Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, лесных массивах вблизи населенных пунктов, на территориях садоводческих товариществ, - поясняют в ведомстве.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии наградили подростков, спасших из огня пенсионерку

- Почти половина продавцов молочной продукции в Удмуртии торгуют с нарушениями

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24