Более 40% проверенных в Удмуртии клещей заражены боррелиозом
43% клещей, проверенных в лабораториях Удмуртии, заражены боррелиозом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии. Всего на наличие возбудителя болезни исследовали 7 928 насекомых. Для сравнения, из 10 599 клещей лишь 526 оказались носителями возбудителя энцефалита.
По данным ведомства, чаще всего за помощью обращаются жители Ижевска. На начало осени зарегистрировано таких обращений - более 8 тысяч. Всего по республике - более 15 тысяч.
- Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, лесных массивах вблизи населенных пунктов, на территориях садоводческих товариществ, - поясняют в ведомстве.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Удмуртии наградили подростков, спасших из огня пенсионерку
- Почти половина продавцов молочной продукции в Удмуртии торгуют с нарушениями
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»