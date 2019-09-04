За 10 лет в Удмуртии должны убрать 1,4 миллиона тонн мусора из лесов

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-04T09:24:15+03:00

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Региональный оператор по обращению с отходами в Удмуртии начал масштабную работу по ликвидации несанкционированных свалок. Первым этапом стала уборка свалки в Завьяловском районе республики рядом с деревней Новая Казмаска. Там мусор растянулся вдоль дороги в лесополосе на один километр!

- Деньги на ликвидацию свалки у Новой Казмаски выделило правительство Удмуртии по госпрограмме «Окружающая среда и природные ресурсы». Суммы почти в 25,5 млн рублей хватит, чтобы вывезти еще 17 нелегальных свалок в 11 районах республики, - сообщает пресс-служба регоператора.

План Удмуртии на ближайшие 10 лет - убирать каждый год как минимум 46 свалок, а это 1,4 миллиона тонн мусора.

ВАЖНО!

Если хотите сообщить о незаконной свалке или задать вопрос, касательно обращения с отходами, звоните по телефону горячей линии Регоператора: 8 800 234 89 86 или заходите на сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU