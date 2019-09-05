Неквартирный вопрос: ижевчане смогут узнать больше о загородной недвижимости
14 сентября состоится второй в этом году тур по загородным поселкам от «Комсомольской правды»-Ижевск». В рамках тура ижевчане смогут присмотреться не только к домам, но и земельным участкам. Так, участники посетят коттеджный поселок «Ближняя усадьба» от «Таймас-Групп», коттеджный поселок «Славянский - 2» и микрорайон «Белые росы».
Строительные компании «Арко-Строй» и «Таймас-Групп» проведут презентацию домов.
Фото: Диля Ахмадишина
Уже на месте представители компаний ответят на все интересующие вопросы, подробно расскажут и покажут разные варианты домов и земельных участков. Потенциальные жильцы смогут воочию оценить расположение, удобство и инфраструктуру поселков.
Кроме того, по дороге консультант «Россельзохбанка» расскажет участникам экскурсии об эскроу-счетах и текущей акции по ипотеке.
Присоединиться может любой желающий - заявку можно отправить по почте kp@mgcentr.ru и по телефону 945-010, 902-01 до 11 сентября.
ООО фирма «Ариго»
Реклама
18+
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жилье в Ижевске»