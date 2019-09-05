Вакцину закупили в Удмуртии
Председатель правительства Ярослав Семенов вместе с руководителем Роспотребнадзора Натальей Матюшиной сегодня утром сделали прививки. Вакцины содержали штаммы двух вирусов - типа А и Б.
- Это быстро, небольно, но самое главное эффективно, - написал председатель правительства на своей странице в Facebook.
Ярослав Семенов добавил, что в этом году уже закупили вакцину за счет федерального и регионального бюджетов и напомнил, что в республике работают выездные пункты вакцинации.
По сообщению Ярослава Семенова, в прошлом году гриппом и ОРВИ переболели 370 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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