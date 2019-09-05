Вакцину закупили в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-05T11:26:30+03:00

Прививки уже поставил председатель правительства и руководитель Роспотребнадзора

Изменить размер текста: A A

Председатель правительства Ярослав Семенов вместе с руководителем Роспотребнадзора Натальей Матюшиной сегодня утром сделали прививки. Вакцины содержали штаммы двух вирусов - типа А и Б.

- Это быстро, небольно, но самое главное эффективно, - написал председатель правительства на своей странице в Facebook.

Ярослав Семенов добавил, что в этом году уже закупили вакцину за счет федерального и регионального бюджетов и напомнил, что в республике работают выездные пункты вакцинации.

По сообщению Ярослава Семенова, в прошлом году гриппом и ОРВИ переболели 370 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске провели тест-драйв нового фонтана на Центральной площади «Люблю помогать людям»: в Ижевск вернулись добровольцы, помогавшие тушить пожары в Сибири

Как ижевчанам определить, перезрелый ли арбуз?

ИСТОЧНИК KP.RU