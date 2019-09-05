2019-09-05T11:26:30+03:00
Здоровье

Вакцину закупили в Удмуртии

Прививки уже поставил председатель правительства и руководитель Роспотребнадзора
Анастасия Захарова
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Председатель правительства Ярослав Семенов вместе с руководителем Роспотребнадзора Натальей Матюшиной сегодня утром сделали прививки. Вакцины содержали штаммы двух вирусов - типа А и Б.

- Это быстро, небольно, но самое главное эффективно, - написал председатель правительства на своей странице в Facebook.

Ярослав Семенов добавил, что в этом году уже закупили вакцину за счет федерального и регионального бюджетов и напомнил, что в республике работают выездные пункты вакцинации.

По сообщению Ярослава Семенова, в прошлом году гриппом и ОРВИ переболели 370 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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