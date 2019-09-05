2019-09-05T11:56:03+03:00
Общество

Анастасия Власова прокомментировала слухи об участии в выборах в Гордуму Ижевска

Председатель Общественной палаты отметила, что планов идти в городской парламент у нее нет
Анастасия Захарова
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова прокомментировала слух об участии в выборах в Городскую думу Ижевска. Напомним, что следующие выборы должны состояться через год - в сентябре 2020 года. - На данный момент таких планов у меня нет, - отметила она в интервью газете «Удмуртская правда». - В телеграм-каналах периодически появляется информация о якобы уже решенном моем участии в выборах в Гордуму Ижевска. Но никаких переговоров, даже неофициальных, я по этому поводу ни с кем не вела. Значимых для Ижевска задач и проектов мне хватает и по линии Общественной палаты. С другой стороны, время до выборов еще есть. Если я увижу, что Гордума дает мне новые возможности для участия в развитии города, то все возможно. Не будем пока загадывать…

Напомним, Анастасия Власова стала председателем Общественной палаты Ижевска в 2018 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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