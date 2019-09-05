2019-09-05T16:35:13+03:00
Общество

Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G

Проект представлен в центре Москвы
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Tele2 продемонстрировала реальные пользовательские и бизнес-сценарии применения 5G в своей пилотной зоне в центре Москвы. Флагманский салон компании на Тверской улице, д. 25/9 превратился в 5G Hub* на время эксплуатации тестовой сети пятого поколения.

Владельцы смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson* 8 августа на Тверской улице – от Кремля до Садового кольца. Чтобы узнать, работает ли смартфон на этих частотах, следует обратиться в службу поддержки Tele2 или во флагманский салон связи на Тверской улице. Специалисты Tele2 помогут тестерам зарегистрировать устройство в пилотной сети 5G.

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С помощью технологий дополненной реальности (AR) Tele2 и Ericsson наглядно объясняют, как стандарт 5G оптимизирует городскую инфраструктуру, производство, транспортную отрасль и сельское хозяйство. Информация с сенсоров-датчиков передается на платформу интернета вещей, откуда поступает конечному потребителю – на планшет или в центр мониторинга города. Именно сети пятого поколения гарантируют высочайшую скорость и минимальную задержку передачи всех типов данных. Направляя планшет на объекты экспозиции, посетители 5G Hub Tele2 видят реализацию бизнес-кейсов в дополненной реальности. На базе 5G с помощью дронов можно мониторить критически важную инфраструктуру, перенаправлять транспортные потоки и онлайн наблюдать за работой промышленных механизмов. Среди представленных сценариев – контроль качества продукции, мелиорация парков и сельхозугодий, отслеживание логистики и сохранности грузов.

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Tele2 показывает посетителям 5G Hub на Тверской пиковую скорость около 2,1 Гбит/c и минимальное время задержки 9 мс. Результаты были достигнуты на инженерном смартфоне на мобильной платформе Qualcomm®* Snapdragon™* с поддержкой диапазона 28 ГГц.

Оператор предлагает посетителям самим протестировать технологию 5G. Владельцы обычных смартфонов подключаются к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC. Таким образом, преимущества новейшей технологии могут оценить владельцы всех современных моделей смартфонов. Впоследствии Tele2 планирует сделать роутер WNC доступным для покупателей.

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*5 Джи Хаб, *Ериксон, *Куалком, *Снэпдрагон

ИСТОЧНИК KP.RU

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