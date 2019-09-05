2019-09-05T16:50:44+03:00
Происшествия

У пенсионера из Ижевска похитили 55 тысяч рублей с банковской карты

Деньги сняли под предлогом защиты от незаконной транзакции
Анастасия Захарова
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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65-летний ижевчанин перевел мошенникам 55 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковского счета пенсионера пытаются похитить деньги. «Работник банка» предложил снять средства и перевести на «безопасный счет». Мужчина последовал его совету. По словам злоумышленника, через некоторое время должны были вернуться на счет. Но этого не произошло.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»). Сотрудники полиции ищут мошенника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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