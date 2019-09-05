2019-09-05T17:21:29+03:00
Происшествия

Ижевчанина задержали за хранение маковой соломы

Он собрал растение у СНТ
Анастасия Захарова
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Фото: PixabaiФото: Pixabai
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В Ижевске задержали ижевчанина, который хранил у себя пакет с 1 кг 120 г маковой соломы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчине 39 лет, он не работает и был ранее судим. Он сообщил, что собрал мак около одного из СНТ по Воткинскому тракту.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств или растений, содержащих наркотические средства). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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