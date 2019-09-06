Ижевчанам нужно продать 4 «однушки», чтобы купить пентхаус

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-06T11:07:02+03:00

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Эксперты «Авито Недвижимость» проанализировали, сколько однокомнатных квартир нужно продать в Ижевске, чтобы купить пентхаус в этом же городе, и проследили динамику показателя за последние 5 лет.

Как говорится в сообщении, с 2015 года пентхаусы подорожали на 17%. В среднем их цена составляет 6,6 млн. рублей - в 2019 году на эту сумму в городе можно приобрести 4 однокомнатные квартиры, а 5 лет назад пентхаус был равноценен трем «однушкам».

В тройку городов с самой дорогой элитной недвижимостью помимо Москвы и Санкт-Петербурга в 2019 году вошел Севастополь, а наиболее бюджетные пентхаусы обнаружились в Омске, Симферополе и Волгограде.

Так, в столице пентхаус обойдется в среднем в 53 млн. рублей (примерно 7 «однушек»). В Санкт-Петербурге пентхаусы в 1,5 раза дешевле - 32,5 млн. рублей (так же 7 «однушек»). В Севастополе такие квартиры стоят 23 млн. рублей (6 «однушек»). В Омске приобрести пентхаус можно за 3,8 млн. рублей (2 «однушки»). В Симферополе пентхаус стоит чуть больше 5 млн. рублей (2 «однушки»). В Волгограде средняя цена пентхауса - 6,6 млн. рублей (4 «однушки»).

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ИСТОЧНИК KP.RU