2019-09-06T11:38:35+03:00
Происшествия

Насильника из Удмуртии поймали, когда он пытался выехать за границы республики

Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Завьяловском районе Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, 22 июня этого года мужчина выпивал в компании друзей. В этот момент в хозяину квартиры приехала в гости 30-летняя знакомая с маленьким ребенком.

- Ночью обвиняемый, дождавшись, когда все уснут, пробрался в комнату, где спала женщина с сыном, напал на нее, ударил и, угрожая убийством, изнасиловал, после чего скрылся с места преступления, - сообщает пресс-служба.

Мужчина старался избежать наказания, но сотрудники полиции поймали его, когда тот пытался пересечь границу республики.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, - дополнили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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