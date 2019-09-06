Коллектив цирка в Ижевске и труппа артистов объединились, чтобы подарить детям сказку

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-06T13:37:13+03:00

Первоклассники из Можги, которые не смогли попасть на представление, все-таки окажутся в цирке

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История о том, что 200 первоклассников из Можги, которые не смогли приехать на представление в цирк в Ижевске из-за нерадивого перевозчика, облетела всю республику. И многие задались вопросом – как дети посмотрят выступление?

- Посовещавшись с коллективом цирка и артистами, решено было пригласить детей на представление, которое пройдет 8 сентября. Тогда будет благотворительное выступление для детей из многодетных семей, опекаемых. Сотрудники цирка вызвались прийти в свой выходной день, а труппа – незабываемо выступить для ребят, - рассказал директор государственного цирка Удмуртии Андрей Лещинский.

Напомним, что 4 сентября стало известно, что дети не смогут попасть в Ижевск, так как компания предоставила неисправные автобусы. Тогда в ГИБДД по республике сообщали, что прорабатывается вопрос о переносе поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU