2019-09-06T14:26:25+03:00
Общество

Участница «Адской кухни» из Ижевска оказалась в бассейне со змеями

И пропустила конкурс
Ирина БУРЦЕВА
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В среду, 4 сентября, в эфире канала «Пятница» показали очередной выпуск передачи «Адская кухня» (16+) с участницей жительницы Ижевска Елены Зориной. В этот раз шеф повар и ведущий Константин Ивлеев решил кинуть поваров в бассейн к змеям. Среди ужей им нужно было отловить рыбу и приготовить ее с тем гарниром, который указан на дне ведра.

Нашей Елене достался действительно сложный гарнир – черешня. Удалось ли ей приготовить вкусное блюдо? И почему она не участвовала во втором конкурсе? Узнаете в передаче.

Программа Адская кухня 3 сезон 3 выпуск смотреть онлайн видео, бесплатно!.На третьей неделе «Адской кухни» мужской и женской командам предстоит пройти проверку вкусовых рецепторов. Участники попытаются определить, из каких продуктов сделано мороженое. На этом задания от Константина Ивлева не закончатся. Повара выловят рыбу из бассейна и приготовят ее с тем гарниром, который достанется каждому из участников. Кулинарную битву смотрите в программе «Адская кухня 3».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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