2019-09-06T16:49:33+03:00
Общество

Ремонт улицы Кирова продолжается в Ижевске

Там устраняют дефекты
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
Изменить размер текста:

Ремонт улицы Кирова продолжается в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Аварийные дефекты устраняются методом карт на участке от ул. М. Горького до ул. 30 лет Победы. Ремонтные работы выполняет МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

Объем запланированных работ – около 700 кв. метров. Устранение дефектов завершится на следующей неделе.

Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

Напомним, в августе на северной стороне ул. Кирова от перекрестка с ул. 30 лет Победы до ул. Песочная было обновлено асфальтобетонное покрытие. Данный участок на ул. Кирова отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо ремонта дорожного покрытия были благоустроены площадки трамвайных остановок «Сельскохозяйственная Академия» и «Парк им. Кирова».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Есть вопрос: где поставить бесплатную прививку против гриппа в Ижевске?

Вакцину закупили в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Есть вопрос: где поставить бесплатную прививку против гриппа в Ижевске?
Почти 200 000 рублей похитили у жительницы Удмуртии под предлогом выплаты компенсации за купленные БАДы
У дома на улице Петрова, 49 в Ижевске начали укреплять берег речки Чемошурка
Участница «Адской кухни» из Ижевска оказалась в бассейне со змеями
Коллектив цирка в Ижевске и труппа артистов объединились, чтобы подарить детям сказку
Фотофакт: у арт-объекта «Я люблю Ижевск» выложили дорожку из брусчатки
Януш Вишневский в Ижевске откровенно рассказал о книге «Одиночество в Сети»
Онлайн-трансляция: Януш Вишневский отвечает на вопросы в прямом эфире радио «КП»-Ижевск
Насильника из Удмуртии поймали, когда он пытался выехать за границы республики
Ижевчанам нужно продать 4 «однушки», чтобы купить пентхаус
Гидрометцентр Удмуртии: лето-2019 стало самым холодным в Ижевске в 21 веке
Житель Удмуртии избил и ограбил пенсионерку в центре Петербурга
Тарифы на вывоз мусора могут вырасти в Удмуртии
Нелегальные свалки будут ликвидировать в Удмуртии
Ижевчанин уехал на охоту и пропал
Ижевчане могут отправиться в поход на два дня
В Удмуртии установили местонахождение пропавшей девушки из Рязани
Стадион у школы №74 в Ижевске торжественно откроют 8 сентября
Отопительный сезон стартует в Ижевске 9 сентября
Примерно 250 детей будут учиться в инженерных классах в Ижевске
Что ждет хоккейный клуб «Ижсталь» в новом сезоне?
Ижевчанина задержали за хранение маковой соломы
У пенсионера из Ижевска похитили 55 тысяч рублей с банковской карты
Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G
Павлин из зоопарка Ижевска отправился погулять