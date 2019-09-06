СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-06T16:49:33+03:00

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Ремонт улицы Кирова продолжается в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Аварийные дефекты устраняются методом карт на участке от ул. М. Горького до ул. 30 лет Победы. Ремонтные работы выполняет МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба городской администрации

Объем запланированных работ – около 700 кв. метров. Устранение дефектов завершится на следующей неделе.

Фото: пресс-служба городской администрации

Напомним, в августе на северной стороне ул. Кирова от перекрестка с ул. 30 лет Победы до ул. Песочная было обновлено асфальтобетонное покрытие. Данный участок на ул. Кирова отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо ремонта дорожного покрытия были благоустроены площадки трамвайных остановок «Сельскохозяйственная Академия» и «Парк им. Кирова».

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ИСТОЧНИК KP.RU