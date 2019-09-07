9 фото зловещего тумана в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-07T07:54:59+03:00

Кто знает, что там прячется внутри?

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Утром 7 сентября Ижевск окутал туман. Густой и белый, как молочная пенка. Напомним, что это явление вполне стандартное для осени, но именно оно привлекает внимание местных жителей, которые его активно фотографируют.

Кстати, его мы сможем увидеть еще не раз до зимы. Так, судя по ближайшему прогнозу, в ночь на 8 сентября ожидается +6…+8 градусов, а уже утром до +17.

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Вышел очередной выпуск шоу "Адская кухня". С какими испытаниями пришлось столкнуться на этот раз участнице из Ижевска.

Фото: @sanacheva_svetlana

Фото: @mikerambler1

Фото: @mikerambler1

Фото: @mikerambler1

Фото: @bitsoul

Фото: Константин Завалин

Фото: Константин Завалин

Фото: Анна Сентякова

ИСТОЧНИК KP.RU