Глава Удмуртии встретился с ребятами, которые спасли бабушку из пожара
В пятницу, 6 сентября, глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с двумя друзьями, которые не так давно вытащили бабушку из пожара в деревне Гавриловка Воткинского района. Напомним, что после случившегося они оказались в больнице. Но сейчас чувствуют себя отлично.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
- В последние дни каникул ребята уже готовились к новому учебному году, Арсений собирался в 9-й класс, Руслан поступил в промышленный техникум. За чашкой чая ребята рассказали руководителю региона о своих увлечениях. Оба занимаются спортом. Говорят, что наслышаны о спортивных достижениях Главы Удмуртии. Руслан занимается художественной ковкой, будет учиться на газосварщика. Говорит, что профессия «хлебная». Летом он уже выполнил много заказов и теперь уверен, что выбрал правильную профессию. Арсений тоже хочет идти по стопам друга, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
Глава Удмуртии поблагодарил юных героев, вручил им подарки и отметил, что именно такие поступки должны стать примером для молодёжи.
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26 августа в деревне Удмуртии произошел страшный пожар – загорелся жилой дом, в котором находилась 87-летняя бабушка. Ей на помощь бросились два молодых парня. Историю о том, что даже в маленьком сердце есть место большому поступку, читайте по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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