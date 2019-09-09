2019-09-09T10:31:00+03:00
Происшествия

Два пенсионера из Удмуртии погибли в собственной бане

Предварительная версия: отравление угарным газом
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Трагедия произошла 7 сентября в Алнашском районе Удмуртии. Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике, 85-летний мужчина и 82-летняя женщина погибли в результате отравления угарным газом.

Как показала проверка, субботним вечером пожилые супруги решили помыться в бане и забыли открыть заслонку печи. В результате угарный газ скопился в парилке, и пенсионеры скончались, надышавшись ядовитым веществом.

Сейчас по факту гибели супругов проводится доследственная проверка, произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Соседи и родственники погибших опрашиваются, обстоятельства уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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