Два пенсионера из Удмуртии погибли в собственной бане

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-09T10:31:00+03:00

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Трагедия произошла 7 сентября в Алнашском районе Удмуртии. Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике, 85-летний мужчина и 82-летняя женщина погибли в результате отравления угарным газом.

Как показала проверка, субботним вечером пожилые супруги решили помыться в бане и забыли открыть заслонку печи. В результате угарный газ скопился в парилке, и пенсионеры скончались, надышавшись ядовитым веществом.

Сейчас по факту гибели супругов проводится доследственная проверка, произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Соседи и родственники погибших опрашиваются, обстоятельства уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU