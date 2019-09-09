Два пенсионера из Удмуртии погибли в собственной бане
Трагедия произошла 7 сентября в Алнашском районе Удмуртии. Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике, 85-летний мужчина и 82-летняя женщина погибли в результате отравления угарным газом.
Как показала проверка, субботним вечером пожилые супруги решили помыться в бане и забыли открыть заслонку печи. В результате угарный газ скопился в парилке, и пенсионеры скончались, надышавшись ядовитым веществом.
Сейчас по факту гибели супругов проводится доследственная проверка, произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Соседи и родственники погибших опрашиваются, обстоятельства уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Очевидцы: человека разорвало в результате ДТП в Удмуртии (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»