Ижевчане заявили на конкурс «Лучшая клиника 2019» больше 120 номинантов-врачей

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-09T11:02:50+03:00

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К утру понедельника, 9 сентября, на сайт «Лучшая клиника 2019» поступило 122 заявки от жителей Ижевска и Удмуртии, выдвинувших для участия в конкурсе тех докторов, которым они больше всего доверяют. Среди них – терапевты, педиатры, хирурги, гинекологи, стоматологи, неврологи, кардиологи и многие другие. Все они будут бороться за звание «Народный врач»: лучших выберут сами горожане, голосуя на сайте конкурса.

Каждая такая заявка – знак того, что пациенты действительно доверяют этим врачам, считают их профессионалами своего дела, стремятся выразить им свою благодарность. Кстати, на некоторых докторов поступает не одна, а сразу несколько заявок! Кроме того, это еще и своего рода «знак качества»: если медработник достоин звания «Народный врач», можно смело записываться к нему на прием.

Кстати, вы можете не только голосовать за врачей на конкурсе «Лучшая клиника 2019», но и подавать собственных кандидатов. Сделать это можно до 17 октября. Для этого достаточно заполнить форму на сайте лучшаяклиника.рф, отправить заявку на электронную почту clinic@mgcentr.ru или позвонить по номеру 902-020. И, возможно, именно ваш врач станет лучшим из лучших!

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ИСТОЧНИК KP.RU