Веселый трамвай: ижевчане запели песню во время поездки

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-09T12:19:52+03:00

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Иногда ехать на общественном транспорте приходится долго и скучно. Недавно группа молодых ижевчан решила скрасить поездку себе и окружающим. Они вспомнили любимые песни и спели их хором, попав в объектив видеокамеры одного из очевидцев.

На видео молодежь исполняет хит 70-х «Виновата ли я», одновременно оплачивая проезд кондуктору. Реакция кондуктора осталась за кадром.

Ижевчане поют в трамвае.Веселая поездка ижевской молодежи Автор видео: Михаил Загорулько https://vk.com/id337334884

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ИСТОЧНИК KP.RU