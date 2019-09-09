Веселый трамвай: ижевчане запели песню во время поездки
Иногда ехать на общественном транспорте приходится долго и скучно. Недавно группа молодых ижевчан решила скрасить поездку себе и окружающим. Они вспомнили любимые песни и спели их хором, попав в объектив видеокамеры одного из очевидцев.
На видео молодежь исполняет хит 70-х «Виновата ли я», одновременно оплачивая проезд кондуктору. Реакция кондуктора осталась за кадром.
Ижевчане поют в трамвае.Веселая поездка ижевской молодежи Автор видео: Михаил Загорулько https://vk.com/id337334884
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ИСТОЧНИК KP.RU
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