120 жителей Удмуртии остались без электричества из-за грузовика, сбившего опору ЛЭП
В воскресенье, 8 сентября, в Малопургинском районе Удмуртии произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света осталось 120 жителей деревни Пирогово. Как сообщила пресс-служба Удмуртэнерго, причиной стало ДТП.
Выяснилось, что около 17:49 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на железобетонную опору линии электропредачи, сломав ее.
Специалисты Удмуртэнерго оперативно выехали на место происшествия и заменили опору. Вскоре электроснабжение населенного пункта было полностью восстановлено. Теперь электросетевая компания готовит иск о возмещении ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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