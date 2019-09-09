120 жителей Удмуртии остались без электричества из-за грузовика, сбившего опору ЛЭП

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-09T15:45:52+03:00

Электроснабжение в деревне Пирогово было оперативно восстановлено

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В воскресенье, 8 сентября, в Малопургинском районе Удмуртии произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света осталось 120 жителей деревни Пирогово. Как сообщила пресс-служба Удмуртэнерго, причиной стало ДТП.

Выяснилось, что около 17:49 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на железобетонную опору линии электропредачи, сломав ее.

Специалисты Удмуртэнерго оперативно выехали на место происшествия и заменили опору. Вскоре электроснабжение населенного пункта было полностью восстановлено. Теперь электросетевая компания готовит иск о возмещении ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU