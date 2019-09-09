2019-09-09T17:53:53+03:00
Общество

Призы за рисунок: дети из Удмуртии могут выиграть набор канцтоваров

Для этого им нужно нарисовать картинку на тему здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и соблюдения правил личной гигиены
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Дети из Удмуртии в возрасте от 3 до 12 лет могут выиграть набор канцтоваров, поучаствовав в новом конкурсе от страховой компании «СОГАЗ-Мед» и семейного парка KIDO «Никаких проблем и бед, если полис СОГАЗ-МЕД!». Для того чтобы стать претендентом на победу, ребенок должен нарисовать картинку на тему здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и соблюдения правил личной гигиены.

Победителей будет трое. Они получат набор канцтоваров для школы на сумму 3000, 2000 и 1500 рублей соответственно занятому месту.

Кстати! Все участники конкурса при оформлении полиса ОМС в удмуртском филиале ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» смогут получить подарок - сертификат на первое посещение детского развивающего центра KIDOFUN от семейного занимательного парка KIDO.

Как принять участие?

1) Нарисовать рисунок на тему здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и соблюдений правил личной гигиены. Работы должны содержать логотип СОГАЗ-Мед

2) С 9 по 21 сентября готовую работу необходимо выслать организаторам на электронную почту Aksenova.Anastasiya@sogaz-med.ru. При этом указав контакты.

24 сентября имена победителей будут опубликованы на сайте izh.kp.ru и в группе ВК «Комсомольская правда»-Ижевск». Призы можно будет забрать до 30 сентября по адресу: г. Ижевск, Удмуртская, 304, офис 3.

Полные правила конкурса читайте здесь: vk.com/club183134797

Подробности по телефону: 8-800-100-07-02

Организатор Конкурса: Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

Информация от партнера

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ИСТОЧНИК KP.RU

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